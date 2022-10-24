ХЕЛЬСИНКИ, 24 окт — ПРАЙМ. Финская государственная железнодорожная компания VR сократила перевозку грузов на российском направлении по состоянию на конец сентября почти на две трети, и цель полностью отказаться от российских грузов до конца года остается в силе, следует из финансового отчета группы. В Финляндии хотят запретить россиянам заключать сделки с недвижимостью

"На объемы перевозок VR Transpoint (грузовое подразделение — ред.) в первые три квартала года негативно повлияло снижение восточных грузоперевозок. К концу сентября примерно 65% восточных грузоперевозок было прекращено. Ожидается, что восточные перевозки полностью завершатся в текущем году", — говорится в отчете.

VR Transpoint оказывает услуги и осуществляет перевозки продукции и сырья главным образом для экспортной отрасли Финляндии. Объемы железнодорожных перевозок VR Transpoint в прошлом году составили около 37 миллионов тонн. Грузовые перевозки между Финляндией и Россией составляли около трети от общего тоннажного объема, сообщало подразделение ранее.

Всего же по итогам этих трёх кварталов сопоставимый операционный результат всей группы VR показал убыток на 38,5 миллиона евро (убыток за аналогичный период годом ранее — 10,4 миллиона), при этом за июль-сентябрь прибыль выросла до 26,3 миллиона (12,6 миллиона евро годом ранее).

Оборот группы с начала года также вырос — с 609,4 миллиона за аналогичный период 2021 года до 779,5 миллиона евро.