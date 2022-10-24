МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Суд в Киеве арестовал начальника департамента внешнеэкономической деятельности компании "Мотор Сич" Олега Дзюбу, сообщил украинский медиа-проект "Граты". СБУ подтвердила задержание директора завода "Мотор Сич"

"Шевченковский суд Киева отправил под арест на два месяца начальника департамента внешнеэкономической деятельности компании "Мотор Сич" Олега Дзюбу", — сказано в сообщении.

По данным издания, журналисты были допущены на оглашение решения. Сам Дзюба от комментариев отказался.

Дзюба, а также глава "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев были задержаны СБУ по подозрению в коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору.

Ожидается, что решение о мере пресечения Богуслаеву также вынесут сегодня.

В СБУ заявили, что задержанные "наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей" в другую страну – якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха".

В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.