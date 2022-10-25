Шри-Ланка продлила срок действия визы для россиян с месяца до полугода
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Срок действия визы для россиян в Шри-Ланке продлен с месяца до полугода, сказано в письме министерства туризма островного государства, предоставленного РИА Новости туроператором "Интурист". Отмечается, что действовать режим будет до 25 июня 2023 года.
"Кабинет министров дал разрешение на продление электронного разрешения путешествия до 180 дней, взимая 35 долларов США за один раз с целью продвижения индустрии туризма, пострадавшей из-за ситуации с пандемией COVID-19. Визовая схема будет… действительна до 25 июня 2023 года", — сказано в документе.
В туроператоре рассказали, что в данный момент спрос на Шри-Ланку бьет все рекорды.
"Ежедневно приходят десятки заявок. Пользуются популярностью не только вылеты на чартерах из Москвы и регионов, но и на стыковочных рейсах иностранных авиакомпаний и отечественного "Аэрофлота", — заявили в "Интуристе".
Также в туроператоре выразили уверенность, что нововведение поможет сделать Шри-Ланку более популярной среди российских туристов. "Шри-Ланка уже входит в топ-5 популярных выездных направлений этой осени. Надеемся, что более лояльные условия въезда — длинная виза на 180 дней и снижение ее стоимости — позволит приезжать в страну большему количеству гостей, в том числе и русскоязычных, что, конечно, позитивно скажется на росте качества сервиса, проводимых экскурсий, обслуживания в отелях", — добавили в "Интуристе".
При этом в компании отметили, что туроператоры помогают оформить визу за рубли, если туристам неудобно оплачивать онлайн картой иностранного банка или наличными по прилету.
https://1prime.ru/business/20221025/838573098.html