МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Срок действия визы для россиян в Шри-Ланке продлен с месяца до полугода, сказано в письме министерства туризма островного государства, предоставленного РИА Новости туроператором "Интурист". Отмечается, что действовать режим будет до 25 июня 2023 года. Глава АТОР рассказала о тенденциях на туристическом рынке

"Кабинет министров дал разрешение на продление электронного разрешения путешествия до 180 дней, взимая 35 долларов США за один раз с целью продвижения индустрии туризма, пострадавшей из-за ситуации с пандемией COVID-19. Визовая схема будет… действительна до 25 июня 2023 года", — сказано в документе.

В туроператоре рассказали, что в данный момент спрос на Шри-Ланку бьет все рекорды.

"Ежедневно приходят десятки заявок. Пользуются популярностью не только вылеты на чартерах из Москвы и регионов, но и на стыковочных рейсах иностранных авиакомпаний и отечественного "Аэрофлота", — заявили в "Интуристе".

Также в туроператоре выразили уверенность, что нововведение поможет сделать Шри-Ланку более популярной среди российских туристов. "Шри-Ланка уже входит в топ-5 популярных выездных направлений этой осени. Надеемся, что более лояльные условия въезда — длинная виза на 180 дней и снижение ее стоимости — позволит приезжать в страну большему количеству гостей, в том числе и русскоязычных, что, конечно, позитивно скажется на росте качества сервиса, проводимых экскурсий, обслуживания в отелях", — добавили в "Интуристе".

При этом в компании отметили, что туроператоры помогают оформить визу за рубли, если туристам неудобно оплачивать онлайн картой иностранного банка или наличными по прилету.