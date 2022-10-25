МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Летом туристы тратили в Москве в среднем около 10 тысяч рублей, основные траты пришлись на шопинг и питание, сообщили на портале мэра и правительства Москвы. Глава АТОР рассказала о тенденциях на туристическом рынке

"Больше всего денег тратили во время поездок туристы в возрасте от 30 до 49 лет — 55% общих трат. Лидером среди регионов стал Дальневосточный федеральный округ — турист из ДФО в среднем использовал 19% своей зарплаты, меньше всего трат у туриста из Центрального федерального округа — 5,8%. Основные расходы во время пребывания в Москве пришлись на шопинг и питание — 69%. В среднем туристы во время поездки в Москву тратили около 10 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом за шесть месяцев туротрасль принесла в городской бюджет Москвы 50,2 миллиарда рублей. Обороты столичных отелей и турагентств за январь — июнь выросли на 50% и достигли 44,7 миллиарда рублей.

Кроме того, уточняется, что значительный рост показала доля туристов в возрасте от 55 лет и старше. Во время своего путешествия по столице чаще всего они предпочитали останавливаться в гостиницах. Увеличение количества таких туристов, размещавшихся в отелях и хостелах, этим летом составило 26% по сравнению с весенними месяцами, и 41% — с прошлым летом.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщала, что летом в Москве побывали 6,2 миллиона туристов. Причем 90% из них — наши соотечественники. Внутренний турпоток достиг 5,6 миллиона человек. В общей сложности гости столицы потратили в магазинах, ресторанах, отелях, музеях, театрах почти 252 миллиарда рублей. В бюджетную систему города благодаря этому поступило 35,5 миллиарда рублей в виде налогов.