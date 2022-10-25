МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Акционеры "Трансконтейнера" избрали новый совет директоров, в него вошли девять членов, в том числе представители "Росатома", чье дочернее предприятие "Атомэнергопром" владеет 49% акций группы "Дело" — единственного акционера "Трансконтейнера", сообщила компания. "Росатом" предложил создать план выпуска продукции для ядерной медицины

Отмечается, что полномочия прежнего состава досрочно прекращены. В новый же вошли сразу четыре представителя "Росатома" — директор по международному бизнесу — заместитель директора блока по развитию и международному бизнесу корпорации Борис Арсеев и директор департамента поддержки новых бизнесов Дмитрий Байдаров, а также замдиректора АО "Атомэнергопром" Екатерина Ляхова и гендиректор АО "Русатом Хелскеа" (структура "Росатома") Игорь Обрубов.

Кроме того, свои места в составе совета директоров сохранили бывший гендиректор "Трансконтейнера" Пётр Баскаков, старший вице-президент по стратегическому развитию и IT УК "Дело" Владимир Бычков, президент "Трансконтейнера" Виталий Евдокименко, гендиректор УК "Дело" Дмитрий Паньков и советник президента компании Наталья Шиповская.

Из совета директоров вышли председатель совета директоров группы "Дело" Сергей Шишкарев, советник президента "Дела" Иван Беседин, сооснователь группы Rail Garant Сергей Гущин, бывший президент "Трансконтейнера" Александр Исурин, топ-менеджер группы "Дело" Александр Осипов и бывший топ-менеджер группы Андрей Ященко.

В августе госкорпорация "Росатом" реализовала опцион на увеличение доли участия в группе компаний "Дело", крупнейшем российском контейнерном транспортно-логистическом холдинге. После закрытия сделки установлено следующее распределение долей в ООО "УК "Дело", являющейся головной компанией группы: председатель совета директоров группы компаний "Дело" Сергей Шишкарёв – 51%, входящее в госкорпорацию АО "Атомэнергопром" – 49%.

"Трансконтейнер" — российский интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в России парком контейнеров в 113 тысяч единиц вместимостью более 167 тысяч ДФЭ и фитинговых платформ – более 42 тысяч единиц. Компания владеет 40 железнодорожными терминалами в России, оперирует 23 судами, в том числе 13 судами ОАО "Сахалинское морское пароходство" (SASCO, где "Трансконтейнеру" принадлежит 58,51 % акций).