В России хотят сделать бесплатным проезд для членов семей мобилизованных
Омбудсмен Волынец предложила сделать бесплатным проезд для членов семей мобилизованных
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МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. В России предложили сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для членов семей мобилизованных граждан, передает RT.
С соответствующей инициативой выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она направила письмо на имя министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.
Как пояснила Волынец, сейчас правительство выработало решения, направленные на защиту прав мобилизованных россиян и их семей. Она также полагает необходимым сделать бесплатным проезд в общественном транспорте (трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус городских линий), а также в автобусах и электричках пригородных и внутрирайонных линий для второго родителя и для детей до 18 лет либо до окончания их обучения в общеобразовательной организации.
В письме Котякову омбудсмен предложила поддержать инициативу и разработать соответствующий законопроект.