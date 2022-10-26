МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. В России предложили сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для членов семей мобилизованных граждан, передает RT. Для школьников из новых регионов хотят сделать бесплатный проезд на поездах

С соответствующей инициативой выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она направила письмо на имя министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.

Как пояснила Волынец, сейчас правительство выработало решения, направленные на защиту прав мобилизованных россиян и их семей. Она также полагает необходимым сделать бесплатным проезд в общественном транспорте (трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус городских линий), а также в автобусах и электричках пригородных и внутрирайонных линий для второго родителя и для детей до 18 лет либо до окончания их обучения в общеобразовательной организации.

В письме Котякову омбудсмен предложила поддержать инициативу и разработать соответствующий законопроект.