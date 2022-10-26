МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в среду по заявлению "Российских железных дорог" запретил компании Siemens Mobility инициировать судебное разбирательство в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии в Вене по спорам, вытекающим из договора на ремонт и техобслуживание гидравлический системы торможения, сортировки и управления сортировочной горкой на сортировочной станции "Лужская" в Ленинградской области. РЖД ведут переговоры с Баку и Тегераном по запуску участка Решт-Астара

Этот договор РЖД и дочерняя структура немецкого концерна Siemens заключили 17 декабря 2014 года. В августе этот же суд запретил Siemens AG инициировать судебное разбирательство за рубежом по спорам из договора от 7 сентября 2011 года на ремонт и техническое обслуживание поездов "Ласточка", а ранее в среду – по спорам из договора от 20 апреля 2007 года на ремонт и техобслуживание "Сапсанов".

Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе Siemens, концерн и его структуры приняли решение выйти из совместных предприятий и c 13 мая расторгнуть сервисные договоры на техническое обслуживание с РЖД. В компании пояснили, что санкции и следующие из них требования делают невозможным дальнейшее исполнение договорных обязательств перед ОАО "РЖД".

Представитель РЖД в суде ранее говорил, что у компании три долгосрочных договора с Siemens AG и ее дочерней структурой Siemens Mobility — на техническое обслуживание и ремонт поездов "Сапсан" и "Ласточка" и сортировочной горки на станции "Лужская". Исполнять обязательства по всем трем договорам немецкие компании перестали с 13 мая. Суд запретил Siemens инициировать арбитраж в Вене по поездам "Сапсан"

Несмотря на то, что контракты содержат оговорку о рассмотрении всех споров в венском арбитраже, РЖД, находящиеся под санкциями, попросили суд запретить инициировать процессы за рубежом. Параллельно в России РЖД подали иски, в которых требуют обязать Siemens продолжать исполнение обязательств по договорам.

Концерн Siemens 12 мая сообщил о решении провести упорядоченный процесс сворачивания промышленной деятельности в России. В тот же день РЖД заявили, что техобслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" продолжится под руководством и контролем РЖД.