МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль финского ритейлера Stockmann в январе-сентябре 2022 года увеличилась в 6,7 раза в годовом выражении и составила 84,1 миллиона евро, следует из сообщения компании. Прибыль Airbus за девять месяцев сократилась на три процента

Прибыль на акцию в отчетном периоде составила 0,54 евро против 0,13 евро годом ранее. Выручка финской компании выросла на 1,4%, достигнув 709,1 миллиона евро.

За третий квартал чистая прибыль компании упала в 38 раз — до 0,6 миллиона евро. В пересчете на акцию прибыль компании была равна нулю против 0,15 евро годом ранее. Квартальная выручка составила 244 миллиона евро, что на 0,26% выше показателя годичной давности.

Компания Stockmann, основанная в 1862 году, в настоящее время управляет примерно 460 магазинами в 16 странах, в том числе в Финляндии и странах Балтии.