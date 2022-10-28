МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг General Electric (GE) на уровне "BВВ+" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства. Американская General Electric приостанавливает работу в России

"Несмотря на некоторые сохраняющиеся риски в цепочке поставок, инфляционное давление и более слабые перспективы мировой экономики, мы по-прежнему ожидаем, что GE добьется значительного повышения прибыли в 2023 финансовом году", — говорится в сообщении.

Агентство ожидает, что GE значительно сократит долговую нагрузку в 2023 финансовом году за счет денежных поступлений от разделения бизнеса, монетизации долей участия и дальнейшего восстановления операционных показателей.

General Electric — глобальная многопрофильная компания, работающая в сфере инфраструктурных проектов, финансов и масс-медиа. В июле General Electric сообщила о том, что разделится на три компании — в области здравоохранения, энергетики и авиации.