МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" завершила переход на новую систему бронирования и регистрации, открыла продажи и возобновила работу онлайн-сервисов, сообщает перевозчик. СМИ: авиакомпания Cathay Pacific возобновит полеты из США через Россию

"Аэрофлот" ранее информировал, что переходит на отечественную систему бронирования авиабилетов, сервисы авиакомпании будут недоступны 29 и 30 октября и возобновят работу вечером 30 октября.

"Переход на новую систему бронирования и регистрации завершён, мы открыли продажи и возобновили работу онлайн-сервисов", — говорится в сообщении.

Пассажирам доступны официальный сайт, контакт-центр и офисы собственных продаж, туристические и онлайн-агенты готовы к обслуживанию клиентов, продажи билетов открыты, доступна онлайн-регистрация на рейсы "Аэрофлота" и рейсы под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999 авиакомпаний "Аврора" и "Россия". "Аэрофлот" с воскресенья возобновляет рейсы в Таиланд

Программа лояльности "Аэрофлот Бонус" работает в прежнем режиме. Все накопленные мили за перелеты будут сохранены и начислены в полном объёме. "Основные онлайн-сервисы уже работают, но мы продолжаем адаптацию новой системы, поэтому отдельные услуги будут временно недоступны", — отмечает компания.

Мобильное приложение "Аэрофлота" на платформе iOS недоступно. Пользователям мобильных устройств на этой платформе рекомендуется установить ярлык сайта на экран мобильного устройства. Пользователям мобильного приложения на платформе Android нужно установить новую версию приложения.