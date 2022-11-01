ПЕКИН, 1 ноя — ПРАЙМ. Грузовое судно под флагом Панамы затонуло в понедельник вечером в акватории города Чжанхуа, расположенного на западном побережье острова Тайвань, 12 человек пропали без вести, передает во вторник Центральное телевидение Китая. В Гибралтарском заливе столкнулись два судна, одно из них полузатоплено

"31 октября около 20.00 (15.00 мск) панамское судно, перевозившее цемент, затонуло у берегов тайваньского Чжанхуа из-за отказа главного двигателя. На борту судна находились 17 членов экипажа, 5 из них были спасены проходящим рядом грузовым судном, 12 пропали без вести", — говорится в сообщении.

В район происшествия были направлены тайваньские патрульные корабли для поисково-спасательных работ.