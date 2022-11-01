У берегов Тайваня затонуло грузовое судно, 12 человек пропали без вести
У берегов Тайваня затонуло грузовое судно, 12 человек пропали без вести
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ПЕКИН, 1 ноя — ПРАЙМ. Грузовое судно под флагом Панамы затонуло в понедельник вечером в акватории города Чжанхуа, расположенного на западном побережье острова Тайвань, 12 человек пропали без вести, передает во вторник Центральное телевидение Китая.
"31 октября около 20.00 (15.00 мск) панамское судно, перевозившее цемент, затонуло у берегов тайваньского Чжанхуа из-за отказа главного двигателя. На борту судна находились 17 членов экипажа, 5 из них были спасены проходящим рядом грузовым судном, 12 пропали без вести", — говорится в сообщении.
В район происшествия были направлены тайваньские патрульные корабли для поисково-спасательных работ.