ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя — ПРАЙМ. Россия и КНДР впервые за два года возобновили железнодорожное сообщение, первым поездом отправлены породистые лошади, позднее в Северную Корею доставят медикаменты, сообщили РИА Новости на Дальневосточной железной дороге. МИД КНДР приветствовало волеизъявление жителей новых регионов России

"На Дальневосточной железной дороге через пограничный переход Хасан (РФ) — Туманган (КНДР) отправился первый грузовой поезд после двухлетнего перерыва из-за введения ковидных ограничений в 2020 году", — сказал собеседник агентства.

По его словам, первым составом в трех специальных вагонах в КНДР отправлены 30 породистых лошадей. "Следующей отправкой запланирована поставка медикаментов в контейнерах", — добавили в ДВЖД.

В управлении Россельхознадзора по Приморью и Сахалинской области отметили, что в КНДР отправлена партия из 30 орловских рысаков. "Животные (пять жеребцов, 25 кобыл) прошли карантин в городе Суздаль Владимирской области, а затем в трех специально оборудованных автовозах прибыли на железнодорожный пункт пропуска "Хасан" для последующей отправки в КНДР", — говорится в сообщении управления Россельхознадзора. "С 2020 года в КНДР первый раз отправлены рысаки", — добавили в ведомстве. Состояние здоровья всех лошадей оценивается как удовлетворительное, на каждой особи был исключающий подмену чип, отметили в управлении Россельхознадзора.

Орловский рысак — первая заводская культурная порода лошадей в России. Это порода легкоупряжных лошадей с наследственно закрепленной способностью к резвой рыси. В октябре 2019 года Ким Чен Ын в ходе инспекционной поездки поднимался на священную для корейцев гору Пэктусан верхом на белом коне.

Единственный пограничный железнодорожный переход с КНДР в России Хасан — Туманган был открыт в 2013 году для экспорта товаров в порт Раджин. В 2019 году до карантина через этот пункт пропуска было отправлено более 50 тысяч тонн экспортных грузов.