ТОКИО, 2 ноя — ПРАЙМ. Торговый центр в городе Татэбаяси в Японии начал кампанию по "ворм-шерингу" — "делимся теплом", чтобы предоставить горожанам возможность провести время в тепле, сэкономив при этом на электроэнергии. Глава Банка Японии подал сигнал о возможной коррекции политики в будущем

Как передает телеканал NHK, торговый центр приглашает горожан провести время в своих стенах этой зимой. Можно делать покупки или перекусить, можно просто прогуляться или посидеть. По замыслу администрации, это позволит лишний раз не тратить электричество, а горожанам – сэкономить на электроэнергии.

Для того, чтобы стимулировать горожан, им раздают скидочные купоны для покупок в магазинах торгового центра.

Во вторник правительство Японии призвало население и предприятия экономить электроэнергию на фоне роста цен на энергоносители: отключать ненужные электроприборы, понизить градус отопления помещения и другие меры.