МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Equinor подписала соглашение о покупке 100-процентной доли датского разработчика солнечных батарей BeGreen, сообщила норвежская компания. СМИ: Илон Маск планирует закрыть сделку по покупке Twitter в пятницу

"Equinor подписала соглашение о покупке BeGreen, ведущего разработчика солнечных проектов в Северо-Западной Европе. Это приобретение укрепляет возможности и портфолио Equinor в области солнечной энергетики… Сегодня BeGreen принадлежит группе Bregentved и членам исполнительного совета. После сделки BeGreen станет полностью принадлежащей Equinor дочерней компанией, а нынешняя команда и руководство продолжат разработку проектов солнечных фотоэлектрических установок", — говорится в сообщении.

С момента основания BeGreen полностью разработала, продала и поставила солнечные фотоэлектрические мощности более чем на 700 МВт. На сегодняшний день компания сформировала портфель проектов на ранней и средней стадиях зрелости в размере более 6 ГВт в Дании, Швеции и Польше, со средним размером проекта 300 МВт.

Электроэнергию, производимую BeGreen, будет реализовывать на рынке другая "дочка" Equinor — Danske Commodities. Ожидается, что портфель проектов BeGreen будет приносить норвежской компании прибыль в 4-8% реальной базовой доходности проектов возобновляемой энергетики, включая цену приобретения, добавляет Equinor.

По словам главы BeGreen, приведенным в релизе, с новым владельцем финансовые возможности компании расширятся, что позволит ей увеличить вклад в зеленый переход в Европе.

Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер — Норвегия.