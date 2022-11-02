МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Китайский технологический гигант Tencent Holdings и государственная телекоммуникационная фирма China Unicom получили разрешение регуляторов на создание так называемой компании со смешанной собственностью. Это следует из общедоступного документа, опубликованного сегодня. Tencent увеличила свой пакет в Ubisoft

Китай в последнее время оперативнее продвигает реформы частичной приватизации государственных предприятий, пытаясь тем самым повысить их конкурентоспособность.

На данный момент неизвестно, чем собирается заниматься запланированная компания.

Акции China Unicom в Шанхае подорожали на 10%, что привело к временной остановке их торгов. Торги акциями China Unicom, котирующимися в Гонконге, завершились до появления новостей, так как сегодня местный фондовый рынок закрылся раньше из-за тайфуна.

Государственное управление по рыночному регулированию одобрило заявку, судя по опубликованному им списку.