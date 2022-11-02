МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Сеть предприятий быстрого обслуживания "Вкусно — и точка" регистрирует несколько вариантов логотипа для своей доставки, которая появится до конца года, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. Россиянам объяснили смысл названия "Вкусно – и точка"

"Регистрируем несколько вариантов логотипа для различных вариантов использования. Доставку, как и обещали, до конца года запустим", — заявили в пресс-службе компании.

Гендиректор компании Олег Пароев в конце сентября сообщал, что компания запустит доставку до конца года, переговоры ведутся с "Яндексом" и Delivery Club, а также другими сервисами.

Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка". Сегодня сеть представлена уже в 62 субъектах России. Компания постепенно возобновляет работу предприятий по всей стране: на данный момент открыто более 820 точек сети.