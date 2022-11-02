МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Датский морской контейнерный перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk) принял решение о ликвидации своей российской "дочки" ООО "МАЭРСК", следует из опубликованного на "Федресурсе" сообщения. ЦБ отозвал у российской "дочки" UBS лицензию участника рынка ценных бумаг

"Единственным участником ООО "МАЭРСК" (Решение №Б/Н от 13.10.2022 года) принято решение о ликвидации ООО "МАЭРСК" и назначении ликвидационной комиссии", — говорится в сообщении.

Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации ООО "МАЭРСК" в журнале "Вестник государственной регистрации".

Датская судоходная и логистическая компания A. P. Moller — Maersk ("Мёллер — Маэрск груп"), крупнейший в мире контейнерный перевозчик, была основана в 1904 году в датском городе Свеннборге. Работает в 130 странах, штат сотрудников превышает 100 тысяч человек. В марте Maersk объявила о прекращении деятельности и продаже своих активов в России.