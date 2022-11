МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Shell Plc нацелилась на покупки бизнесов в Австралии, намереваясь стать интегрированным поставщиком энергоносителей. Shell завершила продажу доли в активах на Филиппинах

Базирующийся в Лондоне нефтяной гигант хочет "существенных изменений" операций в Австралии в разных сферах — от выработки электроэнергии до розничного бизнеса, — в том числе планируются "существенные позиции в области аккумуляторов". Об этом в интервью рассказал Грег Джойнер, гендиректор Shell Energy Australia.

Shell на прошлой неделе отчиталась за квартал о вторых по величине показателях в истории. Компания является одним из крупнейших в Австралии экспортеров СПГ, но хочет диверсифицировать операции за пределами сектора ископаемых видов топлива и стать крупнейшей энергетической компанией мира. В Австралии она за последние годы уже приобрела ряд активов, в том числе компанию по выработке электроэнергии ERM Power Ltd., розничный бизнес Powershop и долю в разработчике ветряных установок WestWind Energy Development Pty.

"Мы пойдем по пути органического роста бизнеса и дальнейшего поиска вариантов для сделок, что позволит нам существенно изменить масштабы", — добавил Джойнер.

По его словам, покупка некрупных бизнесов "более вероятна", хотя он и не исключает более масштабные сделки. На австралийском коммунально-энергетическом рынке доминируют три компании — AGL Energy Ltd., Origin Energy Ltd. и Energy Australia, бизнес CLP Holdings Ltd., имеющей листинг в Гонконге.