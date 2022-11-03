МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена рекомендует Германии и другим европейским странам не позволять Китаю приобретать контроль над компаниями стратегических секторов, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. В Германии заявили о стремлении избегать зависимости от Китая

Ранее немецкая газета Frankfurter Allgemeine со ссылкой на правительственные источники сообщила, что федеральный кабинет министров Германии разрешил ограниченное вхождение китайской государственной судоходной компании Cosco в состав операционной компании контейнерного терминала в порту Гамбурга, что позволит Cosco получить 24,9% акций. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает это решение верным и что оно не повлияет негативно на критически важную для ФРГ инфраструктуру.

По словам источника агентства, команда Байдена, как и администрация экс-президента США Дональда Трампа, призывает европейских лидеров тщательно рассматривать вопросы инвестиций в стратегических секторах этих стран со стороны таких держав как Китай.

В среду Шольц в своей статье газете Frankfurter Allgemeine Zeitung написал, что ФРГ проводит политику "одного Китая", которая направлена на сохранение порядка, основанного на правилах, и мирное разрешение конфликтов. Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что США злоупотребляют мерами экспортного контроля в отношении Китая и злонамеренно подавляют китайские компании, а также принуждают своих союзников присоединиться к сдерживанию КНР.

США 12 октября опубликовали стратегию по нацбезопасности, где за КНР был закреплен статус "самого серьезного геополитического вызова", за Россией — актуальной угрозы безопасности. В документе утверждается, что Россия представляет прямую угрозу свободной и открытой международной системе, безответственно подрывая основные законы сегодняшнего миропорядка, а КНР названа единственным соперником, имеющим намерение изменить международный порядок и все большие экономические, дипломатические и военные возможности для этого.