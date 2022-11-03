МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших сетей кофеен в мире Starbucks по итогам 2021-2022 финансового года (завершился 2 октября) сократилась на 21,9% к прошлому году — до 3,282 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании. Fitch отозвало все рейтинги Starbucks

Разводненная прибыль на акцию составила 2,83 доллара против 3,54 доллара год назад. Выручка компании при этом выросла на 11% — до 32,25 миллиарда долларов.

В четвертом квартале чистая прибыль компании упала вдвое — до 878 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,76 доллара против 1,49 доллара годом ранее. Выручка увеличилась на 3,3%, до 8,414 миллиарда долларов при прогнозе в 8,33 миллиарда.

В прошлом квартале Starbucks открыла 763 новых кофеен, теперь их число составляет 35 711. Из общего числа на США и Китай приходится 61% кофеен сети.

После закрытия основных торгов акции Starbucks дорожают на 3,3%.

Starbucks, основанная в 1971 году в Сиэтле, управляет сетью более чем в 35 тысяч кофеен по всему миру.