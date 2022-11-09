МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Россияне благодаря расширению авиаперевозок начали в ноябре активнее покупать путевки на зимний период, в том числе на Новый год, в страны Южной и Юго-Восточной Азии – в Таиланд, на Шри-Ланку, в Индию, рассказали РИА Новости представители отрасли. Организованные интуристы практически не посещали Россию, сообщила АТОР

"Таиланд, Мальдивы, Шри-Ланка, Вьетнам, Индия и Индонезия — самые востребованные страны Южной и Юго-Восточной Азии у россиян на предстоящий зимний период и Новый год. Спрос по ним очень высокий. Наиболее выражен рост там, где раньше было мало вариантов перевозки и недавно появились прямые и чартерные рейсы", — рассказали в пресс-службе Fun&Sun, уточнив, что за первую неделю ноября число заявок на туры в этих направлениях менее чем на 15% уступает результатам всего сентября.

"Традиционно спрос на все направления юга и юго-востока Азии растет с начала ноября. Так, по Таиланду и Шри-Ланке мы отмечаем кратный рост спроса на туры. Однако надо понимать, что здесь мы растем от низкой базы. В прошлом году в этих странах действовали существенные ковидные ограничения. Если говорить о Мальдивах, то туда спрос уже вырос на 18% к 2021 году", — отметили в "Интуристе". В Tez Tour сказали, что спрос на поездки в Таиланд с начала осени вырос в 4 раза.

Таиланд впервые после пандемии широко представлен в туристических программах. Чартеры туда были запущены в конце октября, так же как и на Мальдивы. Прямые рейсы "Аэрофлота" на Шри-Ланку возобновились спустя четыре месяца после задержания 2 июня самолета в этой стране. В начале ноября туда стартовала чартерная перевозка из Москвы и регионов. С 12 ноября первые чартеры отправятся и в Индию (Гоа). Индонезия у туроператоров представлена на регулярных рейсах. Туры в этих направлениях также есть с пересадками в третьих странах.

"Спрос по всем направлениям юга и юго-востока Азии за последние два месяца в среднем вырос на 30%. Это связано с более удобной навигацией и увеличением полетной программы и прямых рейсов. В этом году мы отмечаем несколько особенностей: рост бронирования только гостиниц в Таиланде и постепенный переход отелей Шри-Ланки на работу по системе "все включено", что привлекает больше туристов с детьми", — рассказали в Anex Tour.

В компаниях отметили, что россияне покупают туры как за пару недель до поездки, так и за несколько месяцев. При этом большая доля бронирований приходится на новогодние даты. Средняя продолжительность путешествия — 12-15 дней.

По данным Tez Tour, стоимость недельных туров в отель три звезды в Таиланде в декабре начинается от 67,8 тысячи рублей на одного, а на Новый год — от 87 тысяч. Аналогичные туры на Шри-Ланку стоят от 71 тысячи рублей в декабре и от 97,6 тысячи — на январских каникулах.