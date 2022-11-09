МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Россияне за первые пять дней распродажи "Всемирный день шопинга", проходящей на Wildberries, потратили 44,2 миллиарда рублей, при этом особой популярностью пользовались книги, пижамы, гирлянды, свитеры, смартфоны, наушники, ювелирные серьги и духи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ритейлера.

"За первые 5 дней "Всемирного дня шопинга" (с 2 по 6 ноября 2022 года) россияне заказали на Wildberries товаров на общую сумму в 44,2 миллиарда рублей. Это на 87% больше, чем за аналогичный период во время проведения прошлогодней акции (с 28 октября по 1 ноября 2021 года)", — говорится в сообщении.

Как прогнозируют в компании, россияне стараются заранее приобрести продукцию, которая потребуется им в новогодние праздники, сэкономив на них благодаря ноябрьским распродажам. "Самыми популярными покупками в первые дни распродажи в 2022 году стали книги, пижамы, гирлянды, свитеры, смартфоны, наушники, ювелирные серьги, духи, подарочные наборы косметики, а также елочные украшения", — добавляется в сообщении.

При этом в первые дни распродажи растет и спрос на привычные товары для праздников: детское шампанское (+884%), икру (+553%) и карнавальные костюмы (+167%), а также дорогостоящие покупки, которые часто приобретают в качестве подарков для членов семей или друзей: винные шкафы (+833%), телевизоры (658%) и электросамокаты (+431%).

Кроме того, аналитики сервиса приема интернет-платежей компании "ЮMoney" "ЮKassa" поделились мнением с РИА Новости, что заметнее всего на грядущих распродажах вырастет число заказов на крупных отечественных маркетплейсах ("СберМегамаркет", Ozon, Wildberries). По прогнозам экспертов, рост составит около 30% к прошлому году. В первую очередь поднимется спрос на одежду, обувь, продукты питания, косметику.

"На российских площадках увеличится спрос на одежду и обувь, бытовую технику и цифровые товары. В целом потребительская корзина будет мало чем отличаться от прошлогодней", — отметил коммерческий директор финтех-компании "ЮMoney" Дмитрий Кармишин.