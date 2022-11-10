МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Смоленская гипоаллергенная авторская бижутерия Slonvish вышла на экспорт в страны Востока и намерена вернуться в Европу, рассказал РИА Новости сооснователь компании Александр Ковальский. Минфин оценил перенос обязательной маркировки ювелирных изделий

"Последовал просто шквал заявок из стран Востока, 10-15 в месяц, никогда такого не было! К нам поступают запросы из Индии, Пакистана, Саудовской Аравии, с Кипра. Через одну из компаний Азербайджана прорабатываем вариант возвращения на европейский рынок. Уже полностью доработан и заключен экспортный контракт с ОАЭ. И это всего за полгода. С учетом этих запросов ожидаем, что в 2022-м доля экспорта в наших продажах достигнет 60%", — сообщил Ковальский.

Смоленская компания Slonvish, производитель гипоаллергенной авторской бижутерии, — это семейный бизнес. В 2012 году Валентина Ковальская вместе с мужем Александром решила превратить свое хобби по изготовлению сережек из полимерной глины в свое дело.

Сооснователь бренда пояснил, что сначала украшения — преимущественно серьги — продавали через социальные сети и на местных ярмарках, потом открыли магазин на Wildberries и Ozon. "Продажи росли, а прибыли почти не было. В 2019 году в Смоленске появился акселератор, который помогал предпринимателям с их продукцией Made in Russia выйти на экспорт: консультировал, оформлял документы. Мы сходили на бесплатную консультацию, а затем поехали на международную выставку, посвященную подаркам", — рассказал историю развития бренда Ковальский.

"Не очень соответствовали тематике, но к нам подошел один оптовик, купил образцы – и уже через неделю мы получили предложение торговать с Беларусью. Наш первый партнер открыл магазин, где порядка 70% товаров составляли наши украшения…. Мы планомерно шли к развитию бренда в Европе. К примеру, создали специально для ЕС линейку украшений из переработанного пластика, это суперактуальная для них тема эко-продукции", — отметил Ковальский.

"Но 2022 год все изменил. Европейские партнеры не против продолжения сотрудничества, но не готовы к репутационным рискам. Поэтому нам пришлось искать другие варианты", — пояснил сооснователь бренда.

Фундамент для этих "других вариантов" Slonvish заложила годом ранее. В 2021 году компания решила попробовать себя на международной торговой площадке Topfranchise.com, которую выбрала как наиболее релевантную для продукции с помощью цифровой платформы "Мой экспорт" и консультаций в центре поддержки экспорта Смоленской области. Эта площадка специализируется на продаже франшиз по всему миру, а Slonvish как раз создала франшизу, чтобы диверсифицировать каналы продаж. Причем на Topfranchise.com можно продавать и товары.