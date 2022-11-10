МИНСК, 10 ноя — ПРАЙМ. Шведская компания Medicover, специализирующаяся на оказании диагностических и медицинских услуг, продает свой бизнес в Белоруссии, сообщается в квартальном отчете компании. Россия и Белоруссия подписали соглашение о единых правилах конкуренции

"Группа подписала соглашение о продаже своего бизнеса в Белоруссии", — говорится в отчете на сайте шведской компании. Речь идет об активах в ООО "Синэво" и ООО "Недвижимость Восток", оценочная стоимость сделки составляла 14,5 миллиона евро.

Отмечается, что сделка будет закрыта в течение четвертого квартала 2022 года.

Согласно отчету, выручка компании в Белоруссии составила 21,7 миллиона евро в 2021 году.

Иностранное общество с ограниченной ответственностью "Синэво" в Белоруссии является частью европейской медицинской сети Synevo, которая входит в состав международного медицинского холдинга Medicover. Компания ориентирована на рынки Центральной и Восточной Европы, а также на Индию.

В Белоруссии лаборатория "Синэво" начала работу в 2009 году. Сеть имеет 58 пунктов по оказанию медицинских услуг в 23 городах Белоруссии.