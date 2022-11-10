МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Басманный суд Москвы в четверг арестовал депутата Костромской областной думы Ихтияра Мирзоева по делу о пожаре в местном кафе "Полигон", при котором погибли 13 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. В Костроме при пожаре в кафе погибли 13 человек

Как сообщалось, Мирзоев владеет зданием, где располагается кафе.

"Суд избрал в отношении Мирзоева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 января", — сказали в суде.

Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности) и грозит до семи лет лишения свободы.

Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу — погибли 13 человек, еще пятеро получили ожоги, но выжили. Предполагаемый виновник пожара, по данным СК РФ, — 23-летний мужчина, запустивший в кафе фейерверк, что, предварительно, и привело к возгоранию.