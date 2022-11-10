МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Постоянный Арбитражный суд в Гааге отказался предоставить РИА Новости комментарий по приостановке разбирательства по иску китайского инвестора "Мотор Сич". Китайцы предложили национализировать Украину после скандала с "Мотор Сич"

"Если этой информации нет на сайте, Постоянный Арбитражный суд не может ни подтвердить, ни опровергнуть ее существование", — подчеркнули в суде.

В ноябре 2021 года компания Beijing Skyrizon сообщила о намерении добиваться компенсации за убытки на сумму более 4,5 миллиарда долларов в связи с национализацией "Мотор Сич" через Арбитражный суд в Гааге. Согласно заявлению компании, "в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как на Украине, так и в Китае". Суд не комментировал данную информацию.

Ранее представитель китайских инвесторов компании ПАО "Мотор Сич" Ван Цзин заявил, что Международный арбитражный суд в Гааге в феврале 2022 года по просьбе Украины приостановил разбирательство по предприятию "Мотор Сич" по просьбе Украины до стабилизации ситуации в стране.