Суд в Гааге не прояснил ситуацию с иском китайского инвестора "Мотор Сич"
Суд в Гааге не комментировал данные о приостановке по иску китайского инвестора "Мотор Сич"
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Постоянный Арбитражный суд в Гааге отказался предоставить РИА Новости комментарий по приостановке разбирательства по иску китайского инвестора "Мотор Сич".
"Если этой информации нет на сайте, Постоянный Арбитражный суд не может ни подтвердить, ни опровергнуть ее существование", — подчеркнули в суде.
В ноябре 2021 года компания Beijing Skyrizon сообщила о намерении добиваться компенсации за убытки на сумму более 4,5 миллиарда долларов в связи с национализацией "Мотор Сич" через Арбитражный суд в Гааге. Согласно заявлению компании, "в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как на Украине, так и в Китае". Суд не комментировал данную информацию.
Ранее представитель китайских инвесторов компании ПАО "Мотор Сич" Ван Цзин заявил, что Международный арбитражный суд в Гааге в феврале 2022 года по просьбе Украины приостановил разбирательство по предприятию "Мотор Сич" по просьбе Украины до стабилизации ситуации в стране.