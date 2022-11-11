МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Объем выпуска отечественных молодых вин в России вырастет в текущем году более чем на 50%, до 370 тысяч литров, при этом импортные поставки напитка сократятся, сообщили РИА Новости в Роскачестве. Правительство продолжит оказывать поддержку отечественному виноделию

"В прошлом году в России было выпущено около 240 тысяч литров молодых вин всех типов… В этом году объем молодых вин, по нашим прогнозам, вырастет больше чем на 50%, достигнув 370 тысяч литров… Поставки же импортного молодого вина в этом году сократятся. В 2021 году было ввезено 176000 литров. Даже по сравнению с нашими небольшим объемами — это капля в море", — приводятся в сообщении слова директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеси Буняевой.

Уточняется, что отечественные молодые вина производятся из сорта "саперави", а также из "рислинга" и автохтонного российского сорта "красностоп". В этом году к "палитре" добавится вино из сорта "ркацители". Однако из-за короткого периода продаж с такими винами могут работать только винодельни с четко выстроенными каналами сбыта. Так, согласно закону, молодые вина поступают на розлив и оформление без выдержки в год своего урожая, а продажи должны быть закончены не позднее 90 дней после завершения брожения.

"Молодые вина производят путем первичного брожения при температуре 16-18 °C в герметичных резервуарах. Главная особенность технологии заключается в сохранении естественной углекислоты, за счет чего вино получает необычайно гармоничный вкус и легкую игру пузырьков в послевкусии", — рассказала главный винодел "Кубань-Вино" Ванда Ботнарь.

"Такие вина хорошо пьются сами по себе, они достаточно легкие с невысоким алкоголем, что сейчас ценят покупатели. Даже красное вино я бы охлаждал примерно до 12 °C, а игристые до 8-10. Молодое вино яркое и не требовательно к сервировке, бокалам, его можно попить и на природе, и в кафе. К красным винам подойдут колбасы, к белым и игристым — легкие закуски, но хороши они и сами по себе", — заключил руководитель экспертной группы "Винного гида" Артур Саркисян.