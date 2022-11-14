БАЛИ, 14 ноя — ПРАЙМ. Президент Индонезии Джоко Видодо выразил уверенность, что Илон Маск заинтересован в строительстве завода по производству электромобилей Tesla в стране, сообщает портал Kompas.com. В Индонезии отметили стремительный рост ВВП за счет председательства в G20

"Мы все еще находимся в процессе переговоров с Илоном Маском и с Tesla. Но я считаю, что Tesla построит завод в Индонезии", — заявил Видодо, подчеркнув важность строительства завода в стране.

"В Индонезии, а тем более в АСЕАН, большой для сбыта такой продукции. Я думаю, что это отличная возможность для Маска", — сказал президент.

Показатели министерства транспорта Индонезии показывают, что по состоянию на октябрь 2022 года в Индонезии насчитывалось около 28 188 электромобилей. К 2025 году правительство страны намерено увеличить этот показатель до 2,5 миллиона автомобилей.