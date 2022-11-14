МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Правительство Польши решило временно ввести принудительное управление активами "Газпрома" на территории страны, заявили в пресс-службе министерства развития и технологий республики. СМИ: польские власти изъяли долю "Газпрома" в операторе EuRoPol GAZ

"Во внесенной в санкционный список фирме, принадлежащей ПАО "Газпром", решением министра развития и технологий Вальдемара Буды было введено временное принудительное управление. Оно включает в себя все акции ПАО "Газпром" в системе транзитных газопроводов компании EuRoPol Gas. Таким образом, будет обеспечена безопасность критически важной инфраструктуры", — сказано в релизе.

По словам польского министра, эта мера нужна, поскольку конституция страны не позволяет конфисковать активы.

Ранее власти Польши ввели принудительное управление в Novatek Green Energy, которая поставляла СПГ и пропан-бутан.

Отмечается, что "Газпром" владеет 48% оператора польской части газопровода "Ямал-Европа" EuRoPol Gas, по которому Польша получала около десяти миллионов кубометров "голубого топлива" в год.