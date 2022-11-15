МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Американские власти ввели санкции против владельцев 43,7% акций "Фосагро", компаний "Хлодвиг Энтерпрайзес" и "Адорабелла", говорится в опубликованном Министерством финансов США списке. Эксперт прокомментировал санкционную политику Запада песней Высоцкого

Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. В начале марта отец и сын Гурьевы, попавшие под санкции ЕС, вышли из органов управления компанией.