МОСКВА, 15 ноября — ПРАЙМ. Грузовое подразделение FedEx Corp. отправит сотрудников на некоторых рынках США в неоплачиваемые отпуска, так как текущие бизнес-условия снижают объемы перевозок, сообщила компания в понедельник. СМИ: Twitter начал увольнять подрядчиков

Всего неделю назад компания из Мемфиса, штат Теннесси, предупредила о более низких, чем ожидалось, объемах доставки в США по мере сдувания пузыря интернет-торговли, возникшего во время пандемии.

Компания "будет продолжать оценивать обстановку и возвращать отправленных в отпуск сотрудников, если позволят обстоятельства", говорится в заявлении FedEx, направленном по электронной почте.

Некоторым сотрудникам, которые отвечают требованиям, будут предложены возможности постоянного перевода на другие рынки, где есть потребность в персонале, добавили в компании. Кроме того, FedEx Freight сохранит для отправленных в отпуск сотрудников медицинскую страховку и предоставит другие финансовые льготы.

В сентябре FedEx объявила о сокращении расходов на сумму до 2,7 млрд долларов после того, как падение спроса сказалось на ее прибыли в 1-м квартале.