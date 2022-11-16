МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Два десятка российских компаний стали участниками экспозиции Made in Russia на крупнейшей продовольственной выставке региона Vietnam Foodexpo 2022, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). Российские бизнесмены прибыли с визитом в Иран

Выставка начала работу в Хошимине 16 ноября.

"Экспортеры представят зарубежным бизнес-партнерам и потребителям мясо и полуфабрикаты, консервы, сухое молоко и молочные коктейли, алкогольную продукцию, сиропы, сладости, печенье, фитнес-десерты и другие товары", — сообщает центр.

"Поставки сельскохозяйственной и продовольственной продукции – одно из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества России и Вьетнама. У наших стран есть существенный потенциал для роста объемов торговли и расширения номенклатуры товаров. Сегодня на выставке Vietnam Foodexpo 2022 у бизнеса Вьетнама и других стран АТР есть возможность ближе познакомиться с российской продукцией АПК и возможностями наших компаний", — отметил управляющий директор по поддержке экспорта агропромышленного комплекса РЭЦ Руслан Царгуш.

Он добавил, что, "помимо выставочной экспозиции, мы запланировали более 200 b2b встреч российских компаний с потенциальными местными партнерами".