МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Совфед одобрил закон, разрешающий капитанам российских морских портов отказывать в заходе в порт иностранным судам, которые занимаются незаконным промыслом водных биоресурсов. Совфед продлил нулевую ставку НДС на реализацию лизинговых судов

Документ направлен на реализацию положений соглашения о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла. Россия ратифицировала соглашение в декабре 2020 года. Оно позволяет морским портам не принимать суда, если установлено, что они занимаются незаконным промыслом или связанной с ним деятельностью.

В связи с этим закон вносит изменения в законодательство, которые дают капитану морского порта РФ полномочия отказывать таким иностранным судам в заходе в порт. Исключение сделано лишь для случаев захода в порт вследствие бедствия судна, обстоятельств непреодолимой силы, оказания помощи людям или судам, находящимся в опасности или терпящим бедствие, либо получения капитаном морского порта сообщения от ФСБ о необходимости осмотра судна в порту.

Список судов, деятельность которых связана с незаконным промыслом, направляется капитанам морских портов Росрыболовством в порядке, установленном правительством РФ. Оказывать в морском порту услуги владельцам таких судов запрещается, за исключением услуг, имеющих существенное значение для безопасности или здоровья экипажа, или для безопасности судна, а также услуг по утилизации судна.

Закон должен вступить в силу через 180 дней после официального опубликования.