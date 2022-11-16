МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. "Почта России" и "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) на форуме "Транспортная неделя 2022" заключили соглашение о совместном развитии проектов и программ развития цифрового транспорта, логистики и беспилотной авиации, сообщила почтовая компания. "РЖД Логистика" запустила контейнерный поезд до Ирана

"Почта России" и АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) будут сотрудничать при реализации проектов и программ развития цифрового транспорта, логистики и беспилотной авиации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что компании договорились вместе отбирать перспективные инициативы в сфере беспилотных авиационных систем (БАС) и оценивать потребность этого сегмента рынка в цифровых инновациях.

"Мы не понаслышке знаем, насколько беспилотные технологии актуальны для доставки в отдаленные и труднодоступные районы России. Беспилотная авиация позволит жителям таких мест получать почтовые отправления, а также такие социально важные грузы как, например, лекарства наравне с клиентами в крупных городах", – отметил заместитель генерального директора "Почты России" по логистике Сергей Сергушев.

"Мы объединяем усилия с нашим партнером "Почтой России" для раскрытия инновационного потенциала транспортной отрасли России. Вместе мы сможем способствовать активному внедрению передовых технологий, формированию и развитию отечественного рынка БПЛА (беспилотных летательных аппаратов — ред.). Использование беспилотников особенно важно на территориях малонаселенных и труднодоступных регионов, где зачастую недоступны традиционные виды транспортного сообщения. Дроны помогут удешевить и ускорить доставку жизненно важных грузов", – прокомментировал генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.