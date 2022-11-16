МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Мобильный оператор МТС в октябре этого года закрыл сделку по продаже чешского производителя NVision, он специализируется на поставке компонентов для микроэлектроники, сообщила компания. Выручка МТС в третьем квартале выросла на 0,8 процента

"В октябре МТС закрыла сделку по продаже NVision a.s. в Чешкой республике, завода, специализирующегося на производстве и поставке Tier 2 электронных комплектующих для автомобильной отрасли, а также компонентов для микроэлектроники", — говорится в сообщении.

МТС в ноябре 2020 года объявил о продаже "Системе" 100% акций системного АО "Энвижн Груп" за 401 миллион рублей с учетом возможной корректировки суммы в зависимости от уточненных финансовых показателей на дату закрытия сделки. Биллинговая система FORIS BSS/OSS, которая ранее была активом "Энвижн Груп", не входит в периметр сделки и остается в МТС.

Впоследствии АФК "Система" интегрировала компанию в свое дочернее АО "Ситроникс".