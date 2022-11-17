МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. В России призвали запретить продажу долей в многокомнатных квартирах под видом отдельных помещений, а также ужесточить ответственность за самовольное переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме, передает RT. Спрос на московские новостройки снизился на фоне мобилизации

С соответствующей инициативой выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Он направил обращение на имя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина.

По словам Крупника, на вторичном рынке жилья Москвы и Петербурга набирают популярность объявления о продаже отдельных комнат в многокомнатных квартирах под видом квартир-студий. При этом они, как отметил депутат, позиционируются недобросовестными собственниками как отдельное жильё, однако продаются как доли в многокомнатных квартирах.

"Большинство таких "квартир-студий" размещается в старом фонде в центральных районах городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, в связи с чем они привлекают внимание граждан своим местоположением", — объяснил Крупник.

Собственники указанных многокомнатных квартир, как правило, не согласовывают их переустройство в порядке, установленном Жилищным кодексом.

Удачное расположение и низкая цена могут ввести в заблуждение некоторых граждан, несмотря на риски, связанные с неизбежными правовыми последствиями в форме административной и иной ответственности, напомнил депутат.

"Предлагаю рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в действующее федеральное законодательство в части установления запрета продажи долей в многокомнатных квартирах под видом отдельных жилых помещений", — говорится в тексте письма.

Также, по мнению Крупника, следует ужесточить административную ответственность за самовольное переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме или ввести отдельный состав административного правонарушения в указанной части.