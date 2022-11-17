МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого промышленного концерна Siemens AG, приходящаяся на акционеров, по итогам 2022 финансового года (завершился 30 сентября) снизилась в годовом выражении на 40% и достигла 3,723 миллиарда евро, сообщается в отчетности компании. Чистая прибыль ThyssenKrupp превысила миллиард евро

Разводненная прибыль на акцию составила 4,59 евро после 7,59 евро годом ранее. Выручка увеличилась на 15,6% — до 71,977 миллиарда евро.

В то же время чистая прибыль Siemens за четвертый квартал прошедшего финансового года (с июля по сентябрь) увеличилась в 2,3 раза год к году — до 2,701 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию составила 3,36 евро по сравнению с 1,43 евро в аналогичном периоде годом ранее. Выручка поднялась при этом на 17,9% — до 20,573 миллиарда евро.

Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, это один из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры компании расположены в Берлине и Мюнхене.