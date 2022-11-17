МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Финский Gasum должен выплатить "Газпром экспорту" задолженность более 300 миллионов евро, так как указ президента России о переходе на оплату за газ в рублях является форс-мажорным обстоятельством в соответствии с контрактом, стороны обязаны продолжить переговоры для урегулирования вопросов с дальнейшими поставками. Об этом сообщил "Газпром экспорт" со ссылкой на постановление Арбитражного суда в Стокгольме. Суд постановил, что Gasum не обязана платить "Газпрому" в рублях

"Вынесено решение по арбитражу между ООО "Газпром экспорт" и "Газум"… Арбитражный трибунал в своем решении, помимо прочего, обязал "Газум" выплатить "Газпром экспорту" задолженность в размере более 300 миллионов евро за поставки газа и в связи с неисполнением обязательства "бери или плати", а также проценты за просрочку оплаты", — написали представители компании в мессенджере Telegram.

Кроме того, суд признал издание Указа Президента РФ № 172 от 31.03.2022 г. о переходе на оплату за газ в рублях обстоятельством форс-мажора по контракту, тем самым подтвердив правомерность приостановки поставок природного газа в случае неоплаты "голубого топлива" в российской валюте.

В "Газпроме" добавили, что Арбитраж обязал стороны продолжить переговоры по контракту для урегулирования ситуации с дальнейшими поставками газа.