МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Для выполнения туристической и транспортной стратегии по "Великому волжскому пути" нужно создать причальную инфраструктуру, объединив усилия всех ведомств, заявил помощник президента Российской Федерации на общественных началах Андрей Недосеков. Названы направления, которыми интересуются российские туристы на Новый год

"Говоря про "Великий Волжский путь", я согласен, что не входит в компетенцию министерства транспорта создание причальной инфраструктуры, но без этого мы не сдвинемся никуда. То есть мы не выполним не только туристическую нашу стратегию, мы не выполним стратегию транспорта, которая сегодня подразумевает фактически в два раза увеличение к 2035 году пассажиро- и грузооборота на внутренних водных путях", — сказал Недосеков на рабочем совещании в Государственной думе по вопросу развития пассажирских перевозок по реке Волге.

Он добавил, что для выполнения стратегии нужна причальная инфраструктура.

"Любой рейс начинается с причала и заканчивается причалом, поэтому мы обязательно с этого должны двигаться", — подчеркнул Недосеков.

Межрегиональный проект "Великий Волжский путь" объединяет новыми маршрутами крупнейшие туристические центры Приволжья и способствует развитию разных направлений от этнокультурного туризма до активного отдыха на природе, круизных путешествий, а также велопешеходных маршрутов вдоль Волги, отмечали ранее в Ростуризме