БЕРЛИН, 18 ноя — ПРАЙМ. Профсоюз IG Metall достиг пилотного соглашения со сталелитейной и электротехнической промышленностью о повышении зарплат сотрудников этих отраслей на фоне энергокризиса и инфляции, сообщается в пятницу в пресс-релизе организации. "Рекордное повышение". Инфляция в Германии достигла своего пика

"Работники получат значительно больше денег как в 2023, так и в 2024 году: в начале 2023 года пройдёт первый этап компенсации инфляции в размере 1500 евро. В июне того же года ставки увеличатся на 5,2%", — говорится в сообщении на сайте профсоюза.

В начале последующего года работники также получат вторую выплату, компенсирующую инфляцию размером в 1500 евро, а в мае 2024 года ставки по тарифной сетке увеличатся на 3,3 процента. Достигнув тем самым 8,5% в общей сложности.

Предварительное соглашение было достигнуто в ночь на пятницу после 11 часов переговоров с представителями металлургической и электротехнической промышленности в городе Людвигсбург. Этому предшествовала забастовка до 900 тысяч сотрудников отрасли по всей стране, продлившаяся до сегодняшней пятницы.