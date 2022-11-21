МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Компания СДЭК запустила сервис CDEK recommerce для покупки так называемой восстановленной электроники, впоследствии планируется расширить линейку товаров восстановленной одеждой, обувью и аксессуарами, сообщила компания. "Яндекс Маркет" разрешил торговать уцененными товарами всем пользователям

"Международный логистический оператор СДЭК запустил сервис CDEK recommerce для покупки восстановленной электроники… Также в планах расширить линейку товаров восстановленной одеждой, обувью и аксессуарами премиум-сегмента (Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Balenciaga)", — говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас на платформе доступны моноблоки, ноутбуки, смартфоны, планшеты, "умные" часы, наушники, игровые приставки Apple, Samsung, Play Station, X Box. В перспективе планируется добавить технику Huawei и Xiaomi. В зависимости от устройства СДЭК доставляет заказы из США, Германии, Финляндии, Сингапура и Японии.

Восстановленная электроника – популярный сегмент продаж за рубежом, когда покупателям предлагают приобрести товары, от которых сразу же отказались первые владельцы либо в них были обнаружены минимальные дефекты. В отличии от бывшей в употреблении, восстановленная техника проходит процедуру реставрации в зависимости от состояния устройства, пояснили в компании.

По данным компании, среди восстановленной электроники выгодней всего покупать ноутбуки и смартфоны, которые очень быстро теряют в цене — до 70%, в то время как, например, Apple Watch дешевеют на 25-30%.

Также отмечается, что на платформе представлены только те устройства, которые гарантировано проходят санкционные ограничения США и Евросоюза. "Если заказ по какой-то причине подпадает под санкции, СДЭК вернет клиенту полную стоимость заказа", — также поясняется в сообщении компании.