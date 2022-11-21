МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Информация о продаже Wildberries реплик немецкого бренда спортивной одежды и аксессуаров Adidas не соответствует действительности, компания напрямую сотрудничает с международными производителями и дистрибьюторами, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. Wildberries предложил утилизировать ненужную технику и мебель

Ранее в понедельник в ряде телеграм-каналов появилась информация, что на Wildberries завели административное дело за продажу неоригинальной продукции бренда Adidas. Отмечалось, что полицейские отправили товар на экспертизу, которая показала, что это копия с незаконно нанесённым товарным знаком.

"К нашему большому сожалению, телеграм-канал Mash опубликовал ложную информацию в своем размещении: компания не закупает товары под известными брендами у предпринимателей и не перепродает их от Wildberries", — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что товары имеют всю необходимую разрешительную документацию, а сотрудничество с компанией могут подтвердить сами представители брендов. "Мы сотрудничаем напрямую с международными производителями и дистрибьюторами всемирно известных брендов, закупаем продукцию у официальных поставщиков", — добавили там.

При этом, как подчеркнули в пресс-службе, попытки продажи на площадке сомнительной продукции пресекаются, в том числе благодаря мероприятиям с правоохранительными органами, а также общей информационной базе продавцов контрафакта, сервисам Цифровой Арбитраж и сотрудничеству с Росаккредитацией и Роскачеством.