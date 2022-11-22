МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Гендиректор Walt Disney Co Боб Айгер через день после того, как вернулся в компанию, решил демонтировать корпоративную структуру, созданную лично им выбранным преемником. Боб Айгер вернется на пост гендиректора Disney

В электронном письме, разосланном сотрудникам в понедельник и оказавшемся в распоряжении Reuters, Айгер указал, что приступит к операционным изменениям в Disney, включая реструктуризацию, которая вновь позволит принимать решения креативным руководителям.

По словам Айгера, реструктуризация приведет к изменениям в подразделении дистрибуции медийного и развлекательного контента Disney (Media & Entertainment Distribution), которое бывший гендиректор Боб Чапек создал в октябре 2020 года, чтобы централизовать все кинематографические и телевизионные продажи и дистрибуцию. Председатель данного подразделения — давний соратник Чапека Карим Дэниел — покинет компанию.

"Я в корне верю в то, что нарратив — это именно то, что подпитывает эту компанию, — указал он в письме. — И он находится в центре того, как мы организуем наш бизнес".

Айгер попросил председателя Disney по общему развлекательному контенту Дану Уолден, председателя кинематографических студий Алана Бергмана, председателя ESPN и по спортивному контенту Джеймса Питаро и финансового директора Кристин Маккарти разработать новую организационную структуру, которая будет выстроена вокруг креативных команд группы.

Аналитик Bank of America Джессика Риф Эрлих считает, что решительные действия Айгера напоминают управленческий подход во время его первого пребывания на посту гендиректора Disney.

"Думаю, у него было два года обдумать, что следует делать, — говорит Эрлих. — Всем известно, что он не был удовлетворен результатами работы Боба Чапека".