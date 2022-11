МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании HP Inc по итогам 2021-2022 финансового года, завершившегося 31 октября, составила 3,203 миллиарда долларов, что в два раза меньше уровня прошлого фингода, сообщается в отчетности компании. Киберэксперт раскрыл самые опасные пароли

Разводненная чистая прибыль на акцию в отчетном периоде составила 3,05 доллара против 5,33 доллара за прошлый год. Выручка компании по итогам фингода снизилась менее чем на 1% и составила 62,983 миллиарда долларов.

Компания получила за четвертый квартал убыток в 2 миллиона долларов против прибыли в 3,099 миллиарда долларов годом ранее. Данные по разводненной прибыли на акцию не приводятся, годом ранее прибыль составляла 2,71 доллара. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 0,85 доллара, в рамках ожиданий. Выручка компании по итогам четвертого квартала упала на 11,2%, до 14,801 миллиарда долларов. Аналитики ожидали квартальную выручку в 14,84 миллиарда долларов.

Выручка подразделения Personal Systems (сегмент персональных вычислительных систем), на которое приходится около 70% выручки всей компании, снизилась на 13% год к году по итогам квартала — до 10,267 миллиарда долларов. Показатель по бизнесу Printing (средства для печати) снизился на 7% в годовом выражении — до 4,533 миллиарда долларов. Twitter начнет шифровать личные переписки, сообщили СМИ

В первом квартале 2023 фингода компания ожидает разводненную прибыль на акцию в диапазоне 0,47-0,57 доллара, а в целом в текущем фингоду — в 2,22-2,62 доллара за акцию. Также компания сообщила о плане оптимизации, который предполагает сокращение расходов, до конца 2025 фингода. В рамках этого плана планируется в том числе сократить 4-6 тысячи человек.

Акции HP Inc после основных торгов дорожают на 2,1%.

HP Inc — американская IT-компания, созданная в 2015 году в процессе разделения Hewlett-Packard. В ноябре 2014 года Hewlett-Packard объявила о разделении на две компании для поддержания конкурентоспособности. Инфраструктура технологий, программное обеспечение и услуги вошли в Hewlett-Packard Enterprise Co., а персональные вычислительные системы и производство средств для печати — в HP Inc.