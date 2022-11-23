МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Покупкой бизнеса детского питания Kraft Heinz интересуются, в частности, ГК "Черноголовка", уже работающая в этом сегменте, а также АФК "Система", сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Путин подписал закон о введении акциза на сладкие напитки

О намерении американского производителя продуктов Kraft Heinz продать бизнес детского питания в РФ СМИ писали этим летом. Речь о заводе "Хайнц-Георгиевск" в Ставропольском крае и Ивановском комбинате детского питания общей мощностью свыше 30 тысяч тонн каш и пюре в год, а также бренды "Умница" и "Сами с усами".

Собеседник издания считает наиболее вероятным претендентом на активы Kraft Heinz в детском питании производителя безалкогольных напитков и кондитерских изделий ГК "Черноголовка". Как ранее рассказывал источник "Коммерсанта", владельцы "Черноголовки" давно искали активы на рынке детского питания с известным брендом и заметной долей по приемлемой цене, но не нашли подходящих вариантов.

Источник издания оценивает стоимость бизнеса Kraft Heinz в 2,5-3 миллиарда рублей, что сопоставимо с его чистой выручкой в 43 миллиона долларов в прошлом году (2,6 миллиарда рублей по курсу ЦБ на 23 ноября). В то же время "Коммерсант" приводит данные о том, что продажи детского питания в этом году в России снизились в натуральном выражении, но выросли — в денежном. Экономист раскрыла, какие новогодние продукты подорожают больше всего

Инвестиции в производство детского питания осложняются повышенными требованиями к качеству продукции и сырья, а также высокими стандартами безопасности, поэтому интерес к уже работающим качественным активам в секторе и может быть высоким, считает исполнительный директор "Русбренда" Алексей Поповичев.

Текущее снижение спроса на детское питание может позволить покупателям претендовать на больший дисконт в ходе переговоров, добавляет аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. Впрочем, вряд ли конъюнктуру можно назвать непривлекательной, считает издание. Как напоминает Поповичев, пока крупные иностранные игроки не заявляли о своих намерениях покинуть российский рынок детского питания.