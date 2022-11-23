МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг золотодобывающей компании "Высочайший" на уровне "A+(RU)" со стабильным прогнозом, сообщается на сайте агентства. АКРА присвоило Sokolov кредитный рейтинг "BBB+(RU)"

"Кредитный рейтинг публичного акционерного общества "Высочайший"… обусловлен сильной рыночной позицией, поскольку группа GV Gold входит в десятку крупнейших в России производителей золота. Средняя оценка бизнес-профиля определяется, с одной стороны, низкой себестоимостью производства. С другой стороны, агентством присвоена невысокая оценка за достаточность ресурсной базы, обеспечивающей не более 20 лет операционной деятельности", — поясняется в сообщении.

При этом отмечается, что оценка продуктовой диверсификации "Высочайшего" находится на уровне ниже среднего ввиду специализации исключительно на производстве золота. Поддержку оценке собственной кредитоспособности (ОСК) компании оказывают сильная оценка географической диверсификации и высокий уровень корпоративного управления. Сдерживающим фактором для рейтинга является низкая оценка денежного потока.

К негативному рейтинговому изменению может привести "снижение показателя обслуживания долга ниже 10х" и "рост показателя долговой нагрузки выше 3,5х". К позитивному же рейтинговому действию АКРА может подтолкнуть "снижение показателя долговой нагрузки ниже 1х" в совокупности с "увеличением рентабельности по FCF выше 2%" и со снижением показателя отношения капитальных расходов к выручке ниже 30%.