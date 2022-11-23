МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Китайская государственная нефтегазовая корпорация China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) начала консультации с американским банком JPMorgan о продаже своих активов в США по добыче сланцевого газа, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Рабочие снова бунтуют на крупнейшем заводе Foxconn по сборке iPhone в Китае

"CNOOC наняла JPMorgan для консультирования относительно потенциального выхода из своих долей в американских активах, связанных с добычей сланцевого газа, что поможет компании привлечь около 2 миллиардов долларов" — пишет агентство.

CNOOC владеет долями в американских бассейнах Eagle Ford и Rockies, а также в двух крупных месторождениях в Мексиканском заливе. По данным собеседников агентства, компания ведет переговоры с британской нефтегазовой Harbour Energy по продаже активов в Мексиканском заливе.

В апреле агентство сообщало, что китайская компания начала пересмотр своих активов и планирует свернуть деятельность в Великобритании, Канаде и США из-за сложности управления активами в этих странах. Согласно подсчетам Рейтер, общая добыча этих активов составляет около 220 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день.

Источники агентства добавили, что вопрос с продажей активов CNOOC еще не решен, и компания может отказаться от планов при отсутствии подходящих предложений или быстром изменении политической ситуации.

CNOOC — третья по величине нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec. Основана в 1982 году, штаб-квартира — в Пекине. CNOOC занимается добычей, переработкой и сбытом нефти и природного газа в шельфовой части Китая и за рубежом.