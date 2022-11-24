МОСКВА 24 ноя — ПРАЙМ. Россияне все больше делают выбор в пользу отечественного вина, которое уже занимает свыше половины объема рынка, эта продукция может оставаться доступной по цене при господдержке отрасли, сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в кулуарах Первого Всероссийского винодельческого Форума. Абрамченко: виноградари не должны столкнуться с запретом импорта лозы

"Отечественные потребители голосуют ногами за качественное российское вино, и это, действительно, наверное, такой феномен для подотрасли — внутри всех отраслей сельского хозяйства практически, при грамотной поддержке государства, благодаря частным инвесторам, благодаря энтузиастам своего дела, она стала активно развиваться", — сказала Абрамченко.

По ее словам, емкость внутреннего рынка оценивается на сегодня в 900 миллионов литров, и доля российского вина на нем составляет 55%.

"Цена (на российское вино — ред), конечно, может оставаться доступной при наличии мер господдержки… Ведь многие проекты длинные из-за срока окупаемости в двадцать лет, и достаточно высокий риск. Потому что 80% успеха в вине — это лоза, ее нужно вырастить, вырастить и собрать хороший качественный виноград, поэтому нужна государственная поддержка, и страхование в том числе", — сказала Абрамченко.

По ее оценке, в РФ в 2022 году может быть произведено 600 миллионов тонн вина и винодельческой продукции; примерно на уровне прошлого года, согласно данным Национального союза защиты прав потребителей.

Она также обратила внимание на важность и поддержку продвижения и увеличения объема отечественных вин, в том числе через продвижение внутреннего туризма.