МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. "Росатому" и РЖД следует вместе с университетами провести конференцию по новым технологиям вычисления и передачи данных, заявил президент России Владимир Путин и пообещал принять участие в данном мероприятии. Путин поручил принять закон об обезличивании персональных данных скорее

"Прошу наши крупнейшие компании "Росатом" и РЖД вместе с ведущими исследовательскими университетами при поддержке Сбера организовать уже в следующем году и провести конференцию по новым технологиям вычисления и передачи данных, а министерство промышленности совместно с индустриальными партнерами — конференцию по новым промышленным технологиям. Постараюсь тоже найти время и принять в этом участие", — заявил он в ходе конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.

Путин добавил, что нужно обязательно пригласить туда коллег из других стран.