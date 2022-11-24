МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Дочерняя компания Aramco по производству масел Luberef получила зеленый свет от регулятора фондового рынка королевства на первичное размещение акций, сообщило саудовское Управление по рынку капитала в четверг. Saudi Aramco вложит средства в нефтехимическое производство в Южной Корее

Saudi Aramco Base Oil Company (Luberef), бывшая Saudi Aramco Lubricating Oil Refining Co, предложит инвесторам 50,045 млн акций Luberef, что эквивалентно 29,656% ее акционерного капитала.

Aramco принадлежит 70%-ная доля в Luberef, а остальные акции принадлежат инвестиционному банку Jadwa Investment.